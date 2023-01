Amministrazioni di Turbigo dal 1945

Giuseppe Leoni, con il suo impegno, la sua passione e la sua capacità di ricerca ha eleborato un lavoro storiografico davvero di primo livello come ‘dono’ alla sua comunità.

Un grandissimo lavoro di studio/analisi, una documentazione storica di primo livello. Giuseppe Leoni, con il suo impegno, la sua passione e la sua capacità di ricerca ha eleborato un lavoro storiografico davvero di primo livello come ‘dono’ alla sua comunità. “Ritenendo il lavoro di particolare interesse storico, culturale e costatando l’importante apporto nella cultura civica e civile del paese, che lo stesso può offrire, abbiamo pensato di pubblicare tale ricerca sul sito internet comunale, così che tutti i cittadini possano leggerlo e di lasciarne una copia consultabile all’utenza della nostra biblioteca - ha dichiarato il Sindaco Allevi - Giuseppe Leoni ha effettuato il lavoro di ricerca storica e di stesura testi in forma gratuita, omaggiando l’operato al Comune di Turbigo. Ringrazio il dottor Leoni per l’importante lavoro svolto. Sicuramente tale ricerca sarà molto apprezzata dalla cittadinanza”.

