Un locale dedicato a Daniele Oppi

Il luogo dove l’artista creava è in fase di completo recupero. Un atelier suggestivo, vista Naviglio, ora in fase di restauro e che verrà inaugurato il 5 febbraio.

Un vero ‘gioiello’ storico e culturale nel cuore del Parco del Ticino, sulle sponde del Naviglio grande a Malvaglio. Fervono i lavori al Guado, mirati al recupero e ripristino di questo centro culturale di eccellenza, segnalato tra i beni di rilevanza storica e culturale da Regione Lombardia, oltre che dal Fai, e dalla comunità di artisti e creativi diversi che la frequentano da anni. La Cascina del Guado, che si affaccia sulla sponda del Naviglio, a Robecchetto con Induno, dal 1969 “fervente cenacolo culturale e artistico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive”... ‘Luogo del Cuore’. Già lo era per tantissimi artisti, ma anche per tutte le persone che partecipano alle interessanti iniziative (sempre gratuite) che proprio lì trovano la loro origine. Domenica 5 febbraio, alle ore 11, sarà però una giornata particolare: un momento di ricordo e ‘rilancio’, per l’inaugurazione della sala ‘Daniele Oppi’. Il locale, in cui il fondatore de ‘Il Guado’ era solito ritirarsi a creare e dipingere, dopo un intervento artigianale di restauro e rivalorizzazione, diviene ora un luogo di incontro e confronto. “Ringrazio ‘Rotary Club Magenta’ e ‘Fondazione Ticino Olona’ per il sostegno - ci spiega il figlio, Francesco Oppi - In questi spazi così ricchi di storia troveranno ora posto libri e opere, ma anche momenti di riflessione per il territorio e la cultura”. Visti gli spazi ristretti l’evento sarà ad invito e non pubblico, per l’occasione ci saranno giornalisti ed i candidati del territorio per le elezioni regionali. Dopo l’inaugurazione potranno confrontarsi su cultura e arte, riferendo cosa intendono fare, una volta eletti, per aiutare a valorizzare la bellezza e la creatività del luogo

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!