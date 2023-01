"Parco di via Roma: così non va"

"Caro sindaco, così non va e bisogna intervenire". L'ex primo cittadino di Nerviano Massimo Cozzi si rivolge a chi gli è succeduto sulla poltrona principale del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani, ovvero Daniela Colombo, per sottolineare la situazione critica del parco di via Roma.

"Caro sindaco, così non va e bisogna intervenire". L'ex primo cittadino di Nerviano Massimo Cozzi si rivolge a chi gli è succeduto sulla poltrona principale del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani, ovvero Daniela Colombo, per sottolineare la situazione critica del parco di via Roma: "E' sempre aperto la notte - spiega Cozzi in una nota - e accessibile a tutti". Ergo, se chiunque ci può entrare, ci saranno evidentemente i cittadini per bene ma potrebbe esserci anche qualcun altro che con la civile convivenza e il rispetto degli spazi pubblici non ci va granchè a nozze. Cozzi sottolinea peraltro nell'attuale amministrazione quello che a suo avviso è un elemento di contraddizione: "Chi oggi governa Nerviano - dice - quando era all'opposizione ci criticava per i ritardi nella chiusura dello stesso parco, oggi che resta sempre aperto tutte le notti non dice più nulla in merito".

