Tre incontri per illuminare la realtà sul tema del rapporto tra chiesa e politica, economia e società. Li propone l'Unità pastorale di Canegrate e San Giorgio a partire da febbraio. Qual è la situazione attuale di questo rapporto? E come poterlo fare crescere con una crescente interazione tra le varie componenti? Si comincerà a parlarne mercoledì 1 febbraio alle 21 all'oratorio di San Giorgio in via Roma, sede anche degli altri incontri, con una serata dal titolo "Perché la chiesa si occupa di economia, società e politica e come lo fa?". A "Chiesa ed economia" sarà invece dedicato l'incontro di mercoledì 8 febbraio che incentrerà l'attenzione su concetti come bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà , partecipazione, solidarietà, giustizia e diritto al lavoro". Mercoledì 15, invece, si parlerà del rapporto tra Chiesa e politica con la democrazia secondo il Vangelo. Tutti gli incontri saranno tenuti da Luca Crippa, scrittore, saggista, divulgatore, consulente editoriale, teologo e biblista.

