Per 'Giovani Smart'

Una "attività di orientamento completamente gratuita- spiegano i promotori - che potrà aiutare a definire degli obiettivi possibili e successivamente una strategia per raggiungerli".

Chi ne ha bisogno per lo studio, chi per il lavoro. Ma, per approcciarsi alle due dimensioni in modo ottimale, disporre di un buon orientamento è l'ideale. Il comune di Arluno ne è consapevole e ha deciso di mettere in campo l'iniziativa "Giovani smart" , "attività di orientamento completamente gratuita- spiegano i promotori - che potrà aiutare a definire degli obiettivi possibili e successivamente una strategia per raggiungerli". Per potervi avere accesso o poter anche avere informazioni specifiche riguardo al suo funzionamento occorrerà indirizzare una email all'indirizzo di posta elettronica segreteria [at] officinalavoro [dot] it oppure inviare un WhatsApp ai numeri 328-86.83.741 oppure 351-56.70.280.

