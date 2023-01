"Chi scriverà la nostra storia?"

I giovani di 'Progetto Magenta': "Per il Giorno della Memoria 2023 abbiamo voluto conoscere la tragedia del Ghetto di Varsavia a 80 anni dall’insurrezione".

Siamo un gruppo di giovani che si riconoscono nella proposta civica di Progetto Magenta. Per il Giorno della Memoria 2023 abbiamo voluto conoscere la tragedia del Ghetto di Varsavia a 80 anni dall’insurrezione. Per farlo abbiamo letto testi e documenti raccolti dagli Ebrei che hanno vissuto la tragedia del ghetto di Varsavia: mentre dovevano cercare di sopravvivere pensarono di lasciare tracce di quanto stava loro accadendo perché il mondo sapesse e non dimenticasse mai la tragedia dell’Olocausto .

Nella serata del 31 gennaio vogliamo condividere con voi alcuni di questi documenti che abbiamo abbinato ad altrettanti testi tratti da “ La casa segreta” che, come noi a Magenta sappiamo molto bene, narra la vicenda della famiglia Molho sopravvissuta all’Olocausto grazie all’impegno dei Giusti.

Abbiamo chiesto ad alcune persone di accompagnarci in questo lavoro di conoscenza e di approfondimento: con noi ci saranno anche Emanuele Torreggiani, Marco Marturano e Emilio Florio a cui abbiamo posto tre semplici domande:

- di cosa facciamo memoria il 27 gennaio di ogni anno?

- come si fa memoria?

- perché continuiamo ogni anno fare memoria dell’Olocausto?

L’idea di approfondire la tragedia del ghetto di Varsavia nasce da una serie di colloqui con Giorgio Molho: a lui abbiamo quindi affidato il compito di introdurci nella storia del ghetto di Varsavia attraverso un approfondimento che aprirà la serata.

Questo testo che vi stiamo scrivendo ha lo scopo di invitarvi alla serata e di portare con voi tutti coloro che vogliono, come noi, provare se non a capire cosa sia successo almeno a conoscere una delle pagine più tristi che la storia della nostra Europa abbia mai scritto .

Vi aspettiamo martedì 31 gennaio alle ore 21 in casa Giacobbe!

