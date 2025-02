Si spegne l’ultimo fiammifero che illuminava il passato della SAFFA

Il primo febbraio è mancato Ermanno Tunesi classe 1938. Nell’ultimo decennio dopo la chiusura dello stabilimento SAFFA, si è dedicato con particolare impegno al recupero di materiali d’archivio altrimenti perduti.

Ci sono notizie davvero difficili da comunicare, soprattutto quando viene a mancare una persona molto conosciuta in tutta la comunità di Boffalora. Il primo febbraio è mancato Ermanno Tunesi classe 1938. Ermanno da sempre apprezzato per il suo infaticabile lavoro di ricercatore, con una attività di oltre trent’anni. Al suo attivo pubblicazioni, filmati e documenti fotografici sulla storia di Boffalora del Ticino e del Naviglio Grande, già fondatore della associazione storica “La Piarda”.

Nell’ultimo decennio dopo la chiusura dello stabilimento SAFFA, si è dedicato con particolare impegno al recupero di materiali d’archivio altrimenti perduti. Ha portato all’attenzione del pubblico la storia delle “Grandi produzioni Saffa dal piccolo fiammifero al grande Made in Italy”. Proponendo la storia della SAFFA in due volumi e un terzo in preparazione purtroppo non concluso.

Con la sua disponibilità, la sua determinazione, e il suo impegno di divulgatore, ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Mi ha sempre colpito un proverbio africano che dice: «Quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca». Metafora geniale nella sua stringatezza che ben si addice a Ermanno.

Un Boffalorese

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!