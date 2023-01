Ospite sarà Fulvia Serra, storica direttrice della rivista Linus dal 1981 al 1995, il mensile di fumetti che ha ospitato i lavori di Crepax.

I quasi due mesi di apertura della mostra 'Essere Guido Crepax' si concludono con un incontro alle 18.00 con i curatori, i fratelli Crepax, Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli. Ospite sarà Fulvia Serra, storica direttrice della rivista Linus dal 1981 al 1995, il mensile di fumetti che ha ospitato i lavori di Crepax. Il finissage sarà l’occasione, oltre che per un’ultima visita guidata alla mostra, per conversare con i curatori e l’ospite e rivolgere loro domande su uno dei maestri italiani dell’illustrazione. Ci sarà la possibilità di acquistare alcuni dei pannelli che sono serviti per l’allestimento e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza

