Futura vola in seminfinale di Coppa Italia

Coppa Italia di volley, la Futura strapazza 3-0 la Omag e si prende la semifinale. Top scorer dell’incontro Viola Tonello.

La Futura esce con il sorriso dal PalaMarignano nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e un pass in tasca valido per la semifinale del torneo.

Una prova di grinta, carattere e convinzione quella delle cocche, che dimenticano subito le fatiche del match con Brescia, e annientano 3-0 una Omag al secondo stop stagionale tra le mura di casa.

La lunga trasferta in terra romagnola sorride dunque a Balboni e compagne che si prendono una vittoria di forza e continuano la loro corsa nella competizione.

Una prova con la P maiuscola quella delle cocche che non si fanno condizionare dall’assenza dell’ultimo minuto di Zanette e si affidano alla forza del gruppo che risponde presente eccome.

Top scorer dell’incontro Viola Tonello che torna a incidere anche sul piano dei punti chiudendo a quota 12 con il 64%. Ottima prova anche di Badalamenti e Fiorio, al rientro, che non si fanno trovare impreparate al momento della chiamata in causa. La Futura approccia bene la gara fin dal primo set dove con sicurezza costruisce il vantaggio fin dalle prime battute.

Le “zie” non vogliono partire con il piede sbagliato e da metà set crescono e fanno tremare fino all’ultimo la Futura che deve sudare e chiudere alla seconda ed ultima chance.

Sulla stessa lunghezza d’onda la seconda frazione in cui Balboni e compagne nel giro di poco si prendono le redini del gioco e questa volta non le mollano più. Ritmo alto e battuta insidiosa creano difficoltà nel campo delle padrone di casa che nel giro di poco si trovano sotto due set.

Con due set in tasca le cocche sanno soffrire nel terzo e si prendono la netta vittoria finale senza lasciare neanche un parziale per strada ed conseguenti energie preziose.

Ad attendere le cocche in semifinale ora ci sarà ancora quella Millenium Brescia, già affrontata due volte in stagione e vincitrice per 3-2 della sfida casalinga infinita con Mondovì.

Prima di tutto ciò però ci sarà da pensare al campionato con la sfida casalinga di domenica contro Offanengo.

