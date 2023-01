Madonna di Campiglio, nuove residenze di lusso

Roseto Experience, la nuova linea di business del Gruppo Roseto interamente dedicata alle vacanze di lusso, presenta le prime realizzazioni ubicate nella meravigliosa cornice di Madonna di Campiglio.

Il brand Roseto Experience è una selezione di immobili di lusso di proprietà Roseto ideata per trascorrere al meglio vacanze e week end in luoghi in cui la natura fa da padrona e allo stesso tempo il comfort è ai massimi livelli.

I due nuovi immobili che Roseto mette a disposizione si trovano all’interno della residenza “Campiglio WOOD”, nel cuore della rinomata località di montagna incastonata nelle Dolomiti di Brenta. In questo scenario di rara bellezza naturalistica e paesaggistica, Roseto offre soluzioni di estremo prestigio, curate nei minimi particolari per un soggiorno di relax, grazie anche ai numerosi servizi come un’ampia area wellness ad uso esclusivo degli ospiti e uno staff Hospitality per esaudire tutti i desideri e le richieste di coloro che trascorreranno le vacanze negli appartamenti Roseto Experience.

Le soluzioni abitative uniscono stile e design per creare un ambiente accogliente, intimo e autentico, con l’utilizzo di materiali tipici del luogo rivisti in chiave contemporanea. Come tutte le realizzazioni Roseto, anche queste residenze sono caratterizzate da un’altissima qualità delle finiture e degli arredi grazie alla sinergia tra importanti studi di architettura e l’Interior Design Department della società, una domotica smart che permette di connettere tutti i sistemi tecnologici dell’immobile e ulteriori servizi aggiuntivi, come Roseto Wine, una cantina vini di proprietà con le migliori etichette italiane ed internazionali.

Gli appartamenti Nardis (140 mq) e Alimonta (95 mq), che possono ospitare rispettivamente 6 e 4 persone, sono composti da un accogliente soggiorno con cucina living impreziosito da boiserie custom-made con inserti in ottone e da suggestive zone notte in stile chalet. La favorevole esposizione garantisce luminosità all’interno della casa per tutto il giorno e la presenza di grandi vetrate e ampi balconi permette di apprezzare i panorami circostanti. Corredi di qualità e di alta funzionalità sono stati forniti per permettere di vivere la casa come se fosse la propria. È inoltre possibile usufruire gratuitamente di posti auto privati in loco oltre che di numerosi servizi condominiali come Area Wellness, Sala Fitness, Ski Room e Bike Room.

“I nostri clienti - afferma Rocco Roggia, AD di Roseto - hanno manifestato nel corso degli anni apprezzamento nei confronti dello stile abitativo Roseto e ci hanno chiesto di replicarlo in località a vocazione principalmente turistica al fine di poter godere di soluzioni immobiliari top anche per vacanze e week end. Ci siamo quindi affacciati al mercato degli affitti di lusso e abbiamo sviluppato questa nuova linea di business che rappresenta un importante driver per la nostra crescita e che sta già riscuotendo successo a fronte delle numerose richieste pervenute dopo pochi giorni dall’immissione sul mercato. Vogliamo far sentire a casa i nostri clienti e far sì che la loro vacanza sia indimenticabile, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità e affiancandoli in maniera personalizzata sin dalla fase di prenotazione nella quale, ad esempio, i nostri Hospitality Manager chiedono particolari esigenze e preferenze affinchè possano arrivare e trovare veramente quell’elemento, quell’oggetto o quel servizio che per loro è importante”.

