Coppa Italia, Futura in campo

Coppa Italia di Volley: Futura attesa questa sera dalla sfida alla Omag San Giovanni in Marignano per i quarti di finale.

A soli tre giorni dalla sfida casalinga contro Brescia, decisa solo al quinto set, la Futura è pronta a tornare nuovamente in campo per l’appuntamento valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Una trasferta impegnativa per le cocche, chiamate a rispondere presente in terra emiliana nel confronto secco da dentro o fuori valido per un posto in semifinale. Ad attendere le biancorosse di Amadio ci sarà la Omag San Giovanni in Marignano, già di diritto al secondo turno, grazie alla posizione di classifica nel girone B a chiusura del girone di andata.

La squadra di coach Enrico Barbolini ha dimostrato di restare sempre nel treno di testa del suo girone ed occupa attualmente la seconda piazza, in condivisione con Montecchio, grazie a 28 punti conquistati frutto di 10 vittorie e sole 3 sconfitte. con un cammino fatto di 4 vittorie negli ultimi 5 match disputati ed un solo stop contro la corazzata Roma (ancora imbattuta in campionato).

Tra le mura amiche del PalaMarignano, le “zie” , hanno dimostrato di avere un ritmo quasi perfetto con cinque vittorie su sei gare e l’unica sconfitta rimediata proprio con la già citata Roma. Non una squadra dalle tante stelle individuali, ma un vero e proprio gruppo che ha saputo presto adattarsi e unirsi facendo proprio di questa caratteristica una delle migliori armi vincenti contro ogni avversario.

Servizio insidioso ed efficace, gioco rapido e ben orchestrato dal palleggio di Turco che può contare su una batteria di attaccanti di tutto rispetto come Bolzonetti (228 punti per lei con 26 ace seconda top acers del torneo) oltre ad un asse Montenegro-Bulgaro con la coppia Rachkovska- Perovic capace di sfondare quota 378 in due, sono solo alcuni dei punti di forza della squadra biancoblu. I numeri non fanno altro che confermare tuto ciò e dicono di una Omag, che nella speciale classifica dedicata al fondamentale, si piazza al terzo posto per numero di punti realizzati dai 9 metri con la bellezza di 76, a cui si aggiungono i 107 muri e complessivi 868 punti realizzati.

Insomma, una squadra pronta a dare il tutto per tutto con il vantaggio del fattore campo e di una sfida in meno nelle gambe, per provare a staccare il pass valido per la semifinale infliggendo così la seconda sconfitta consecutiva a Balboni e compagne.

Le bustocche, dal canto loro, dopo aver lottato con le unghie e con i denti per cinque lunghi set nell’ultimo impegno di campionato, vogliono subito riprendere il filo del discorso ripartendo da quei primi due set trionfali di sabato sera e fare rientro a Busto sul binario giusto e la speranza ancora aperta di prendere direzione Bologna per la finalissima.

Il via dell’incontro, come di consueto per le infrasettimanali, sarà alle ore 20.30 di Mercoledì 18 Gennaio al PalaMarignano di San Giovanni in Marignano, l’acquisto dei biglietti sarà possibile, il giorno della gara direttamente alle casse del palasport.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!