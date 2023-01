L'assessore regionale in visita alla Prociv

La giornata vissuta l'altro giorno, per loro, è stata davvero speciale. Gli esponenti del Gruppo di Protezione Civile di Bareggio hanno infatti ricevuto la visita dell'assessore regionale Pietro Foroni.

La giornata vissuta l'altro giorno, per loro, è stata davvero speciale. Gli esponenti del Gruppo di Protezione Civile di Bareggio hanno infatti ricevuto la visita dell'assessore regionale Pietro Foroni. L'esponente della giunta uscente di Attilio Fontana ha voluto rendere omaggio al sodalizio "Per il costante e prezioso operato - si legge in una nota - sia in materia di presidio territoriale sia per la lotta al Covid 19". Un apporto, il loro, preziosissimo sia in chiave sanitaria sia sul piano ambientale. La Regione, peraltro, proprio per consentire al Corpo bareggese di potenziare le sue attività su un territorio che ne ha sempre bisogno, ha deciso di concedere nuovi finanziamenti per l'acquisto di mezzi. "Il gruppo - spiega il sindaco Linda Colombo in una nota - è cresciuto molto fino a divenire un fondamentale punto di riferimento del nostro territorio, instaurando una proficua collaborazione con il comune e con altre associazioni non solo per quanto riguarda le situazioni di emergenza ma anche per attività più ordinarie, un caposaldo della nostra comunità e un motivo di orgoglio per la nostra amministrazione".

