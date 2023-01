Futura cade al tie break

Serve il tie break per decidere la super sfida del PalaBorsani, valida per la terza giornata contro la Millenium Brescia, che trionfa per 2-3 ad esito di una lunghissima battaglia.

Serve il tie break per decidere la super sfida del PalaBorsani, valida per la terza giornata contro la Millenium Brescia, che trionfa per 2-3 ad esito di una lunghissima battaglia.

Davanti agli oltre 700 presenti, la squadra di Amadio gioca una gara completamente diversa da quella dell’andata ed entra in campo approcciando la partita in maniera perfetta tanto da inchiodare le ospiti per ben due set con un doppio vantaggio che sembra indirizzare la gara.

Dopo lo splendido inizio e due set di vantaggio, di cui il secondo conquistato con una incredibile rimonta da -7 a metà parziale alla vittoria finale, non riesce però ad avere la meglio nei successivi e Brescia cresce andandosi a prendere la rimonta che allunga la partita. Storia a sé il tie break in cui è punto a punto fino al 11 pari, poi si spegne la lampadina e le leonesse giallonere con tre chance a disposizione si concedono il lusso di chiudere proprio alla terza e ultima.

Dunque è prima sconfitta stagionale tra le mura di casa per le cocche che racimolano comunque un punto contro la corazzata giallonera e restano in scia in classifica.

Non bastano alle cocche i 26 punti di Zanette e la buona prova di Arciprete che chiude a quota 17 incidendo più volte nei momenti delicati della sfida. Dalla parte opposte della rete la Millenium incassa il colpo e lo elabora al meglio possibile sapendo soffrire e reagendo poi andando ad espugnare il PalaBorsani trascinate da capitan Boldini sempre precisa nel gestire le sue.

Adesso per le cocche bisogna subito ripartire, resettare testa e gambe perché mercoledì ci sarà la sfida da dentro o fuori per i quarti di finale in casa dell’ostica Omag San Giovanni.

