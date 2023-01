Arianna sindaca dei ragazzi

In Villa Rusconi a Castano l'insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Arianna Carnaghi eletta sindaca, vice è Francesco Sanzaro.

La sala, alla fine, non poteva che essere quella consiliare. Là, il punto di riferimento della massima assise cittadina, infatti, eccolo oggi, inevitabilmente, anche per i più piccoli. Buon lavoro, infatti, al nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Castano. Già, perché proprio l'altra sera in Villa Rusconi c'è stato l'insediamento ufficiale, con la nomina della neo sindaca Arianna Carnaghi, del suo vice Francesco Sanzaro e di tutti i consiglieri Matilde Gajo, Omar Karim, Jacopo Conti, Miriam Mesenzani, Christian Jemma, Matteo Giannatiempo, Emma Rivara, Aurora Carta, Gioele Baltieri, Margherita Dinardo, Alessio Tragna, Fabio Motta, Francesco Longo, Matteo Tognon e Lisa Giudici. "Bello vedere i nostri giovani studenti così attenti e pronti a dare il proprio contributo per la loro città. Bello sentire in ciascuno di loro la grande volontà di fare qualcosa per una Castano che sia ogni giorno di più a misura di tutti - ha scritto il primo cittadino Giuseppe Pignatiello - Come Amministrazione comunale saremo sempre al loro fianco, per sostenerli ed aiutarli durante l’attività e per realizzare i vari progetti. E’ fondamentale, infatti, dare ai ragazzi i necessari strumenti e le giuste opportunità per costruire il presente e il futuro di Castano".

