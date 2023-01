Servizio Civile in 'Azzurra'

C'è la possibilità di svolgere un anno di Servizio Civile presso la sede di Buscate, prestando la propria opera a servizio della comunità e seguendo un percorso di crescita personale e professionale.

La Croce Azzurra non si ferma mai e riprende il 2023 con delle importanti novità: la prima è la possibilità di svolgere un anno di Servizio Civile presso la sede di Buscate, prestando la propria opera a servizio della comunità e seguendo un percorso di crescita personale e professionale. I requisiti? Avere tra i 18 e i 28 anni ed essere cittadino italiano, europeo o con regolare permesso di soggiorno. Previsto un impegno di 25 ore settimanali per un anno, con un rimborso spese mensile di 444 euro. Le candidature devono essere presentate entro le 14 di venerdì 10 febbraio 2023. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail a: info [at] croceazzurrabuscate [dot] org.

La seconda novità invece, riguarda l’attivazione del nuovo corso per diventare soccorritore esecutore 118. Un’occasione per diventare volontario e impiegare il proprio tempo libero, aiutando gli altri. La serata di presentazione sarà lunedì 30 gennaio alle 21 presso la sede di Croce Azzurra in Piazza della Filanda a Buscate. Le lezioni cominceranno lunedì 6 febbraio. Per info e iscrizioni: formazione [at] croceazzurrabuscate [dot] org.

Intanto, visto che il 2023 è appena cominciato, è ancora in vendita il calendario di Croce Azzurra, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi dispositivi sanitari. Potete prenotarlo con un messaggio WhatsApp al numero 347/9277275. Potrete poi scegliere tra il ritiro presso la sede di Buscate o presso il banchetto al centro commerciale “Il Parco” di Vanzaghello o la consegna a domicilio, direttamente a casa.

