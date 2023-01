Cocche: big match contro Brescia

Smaltito in fretta e furia l’entusiasmo della vittoria con qualificazione di Coppa Italia, la squadra di Amadio è tornata immediatamente al lavoro in vista del big match contro la Millenium Brescia.

Smaltito in fretta e furia l’entusiasmo della vittoria con qualificazione di Coppa Italia, la squadra di Amadio è tornata immediatamente al lavoro in vista del big match contro la Millenium Brescia. Il terzo atto del girone di ritorno accenderà tutti i riflettori su un sabato sera caldissimo al PalaBorsani, dove andrà in scena il big match di giornata con il derby lombardo. Uno scontro al vertice, quello tra le cocche biancorosse e le leonesse bresciane, appaiate in classifica al secondo posto a quota 28 punti, ma con il morale opposto. Boldini e compagne, infatti, dopo una prima fase di campionato praticamente perfetta, sono reduci da un trend che le ha viste uscire sconfitte ben 3 volte nelle ultime 5 uscite, di cui le ultime due consecutive rispettivamente contro Trento e Sassuolo. Le giallonere, hanno racimolato fino ad ora, 9 vittorie e 4 sconfitte, con un rullino di marcia praticamente perfetto nel girone di andata, tanto da guidare sempre la classifica del girone A, prima della caduta nello scontro diretto con la Itas. Morale completamente opposto in casa Futura con Balboni e compagne reduci dal filotto di 4 successi consecutivi in altrettante gare disputate tra campionato e coppa e con un’imbattibilità che dura da inizio stagione nel fortino di casa da conservare. Nonostante gli stati d’animo opposti, la squadra del condottiero Beltrami è tutt’altro che avversario facile da affrontare e da gestire, a maggior ragione con la voglia di riscatto e di essere la prima squadra a violare le mura bustocche. I numeri non fanno altro che confermare ciò e dicono di una squadra che ha collezionato 841 punti complessivi di cui 106 muri e 62 ace. Non servono ulteriori presentazioni neanche alle interpreti sul campo, squadra concreta e dalle tante individualità, basti pensare, per fare qualche nome, ad Obossa (sul terzo gradino del podio tra le top spikers con 242 punti), Pamio e Cvetnic in banda con 217 punti in due, arrivando a due centrali esuberanti ed efficaci come Torcolacci e Consoli capaci di far registrare 202 punti, nonché castigatrici nella sfida dell’andata. Proprio all’andata, infatti, fu sconfitta 3-0 per le cocche che al PalaGeorge non interpretano al meglio la gara e subirono la galoppata delle giallonere. Il desiderio di non interrompere il cammino e la striscia di risultati positivi con una vittoria che infonderebbe molta fiducia e carica nonché definitivo sorpasso in classifica è altissimo per le ragazze di Amadio, che al gran completo, sono pronte a dare battaglia per una sfida che si preannuncia entusiasmante. Atteso dunque il pubblico delle grandi occasioni con i tifosi biancorossi chiamati a gran voce e riempire i seggiolini e sostenere le cocche fino all’ultimo pallone per provare ad essere l’arma in più nella tana casalinga. Il fischio d’inizio dell’incontro fissato, per le ore 20.30 di Sabato 14 Gennaio al PalaBorsani di Castellanza, l’acquisto dei biglietti sarà possibile, online, dal portale www.ticketmaster.it od in alterativa il giorno della gara direttamente alle casse del palasport. Il match, sarà trasmesso in diretta streaming in chiaro sul canale Youtube “Volleyball World Italia” ed in contemporanea su VolleyBall World TV.

