Un comune più 'digitale'

Il Comune di Buscate ottiene altri 80 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali, dopo i 23 finanziati lo scorso autunno, grazie ai bandi PNRR, orientati a promuovere l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione.

“Con questo altro finanziamento siamo a una cifra pari a circa 180 mila euro – spiega il sindaco Fabio Merlotti - Soldi con cui potremo da una parte migrare al cloud una serie di applicazioni comunali, razionalizzando il CED, ottimizzando i costi, trasferendo al fornitore rischi legati a indisponibilità e perdita di dati e manutenzione apparati, ottimizzando anche i processi (applicazioni in cloud più moderne e compatibili con lo smart working), dall’altra avere una migliore e più moderna gestione delle notifiche, in maniera digitale.

Sono tutti servizi che consentiranno di avere un Ente migliore dal punto di vista non solo dell'efficienza interna, ma anche e soprattutto dei servizi offerti ai cittadini oltreché facilitare lo scambio di informazioni con i cittadini stessi”.

