Rubate le offerte del presepe di via Santa Maria

Ignoti hanno rubato le offerte dalla cassetta dello splendido presepe artigiana, non si sa il contenuto, ma rimane il rammarico per un gesto vigliacco e triste.

Un bellissimo presepe, finemente curato, fatto a mano dai volontari, per rendere ancora più unico uno dei luoghi più caratteristici di Cuggiono. In via Santa Maria si trova uno storico, antico, vecchio pozzo, restaurato dal Museo Storico Civico. Lì, Giovanni Pandini, Paolo Calcaterra, il gruppo artistico Occhio e gli amici del Museo Storico Civico Cuggionese hanno realizzato e allestito un bellissimo presepe, pubblico, in visione per tutti. Tanta ‘libertà’, purtroppo, ancora una volta, non è passata inosservata: ignoti hanno rubato le offerte dalla cassetta, non si sa il contenuto, ma rimane il rammarico per un gesto vigliacco e triste.

