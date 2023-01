Un nuovo spazio ‘scambio’

Un segnale concreto contro lo spreco, in tempi in cui si parla di “economia circolare”. Un luogo dove scambiare, o semplicemente donare, quello che magari a noi non serve, ma che ad altri potrebbe essere molto utile.

Sono anni molto complessi, incerti, con rischi di ‘alti’ e ‘bassi’ molto rapidi. Sempre più famiglie si trovano a dover affrontare difficoltà impreviste, situazioni delicate a cui non erano abitate. Ma l’idea di uno spazio ‘baratto’ va oltre. Un segnale concreto contro lo spreco, in tempi in cui si parla (spesso a sproposito) di “economia circolare”. Un luogo dove scambiare, o semplicemente donare, quello che magari a noi non serve, ma che ad altri potrebbe essere molto utile. Dopo una prima esperienza nel novembre 2021, ha riaperto lo spazio ‘BarattiAmo’ a Cuggiono, un’idea e un progetto fortemente voluti dall’Amministrazione in collaborazione con l’Ecoistituto Valle del Ticino. Un’attività resa possibile grazie allo spazio offerto, temporaneamente, da un privato. “Abbiamo aperto due sabati prima di Natale per dare un primo segnale - ci spiega la consigliera Rosalba Mangialardi - con un successo di partecipazione davvero notevole. Molti hanno portato vestiti in buono stato, piccoli oggetti, giocattoli,... da donare gratuitamente. E allo stesso tempo altri hanno scambiato o hanno preso il necessario per loro ed i loro figli. Un’idea diversa di ecosostenibilità ma anche uno spazio per le relazioni, in cui confrontarsi, trovare contatti e aiutarsi al bisogno”. La sede, di via San Rocco 24/26, è stata ‘decorata’ dai ragazzi della scuola secondaria e ora sarà aperta il sabato: dalle ore 9 alle 12.00 e dalle ore 15 alle ore 18. Ora, si spera di trovare altri volontari per ampliare le aperture.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!