Coppa Italia: Futura ai quarti

Esordio in Coppa Italia con vittoria netta per la Futura, che tra le mura amiche del PalaBorsani, si sbarazza 3-0 di Soverato e stacca il pass per i quarti di finali.

Esordio in Coppa Italia con vittoria netta per la Futura, che tra le mura amiche del PalaBorsani, si sbarazza 3-0 di Soverato e stacca il pass per i quarti di finali. Una vittoria netta serviva e una vittoria è arrivata per la squadra di Amadio chiamata a non fallire l’appuntamento, ma anche farlo nel modo migliore possibile per non sprecare troppe energie in vista del big di sabato contro Brescia. Balboni e compagne interpretano bene la gara e dopo un primo set in cui senza troppi problemi amministrano il vantaggio tremano qualcosa in più solo nella seconda frazione. Soverato ci prova trovando per la prima volta nella gara un break di vantaggio, poi è ricostruzione e sorpasso Futura. Le calabresi sbagliano troppo e sul turno di servizio di Botezat è svolta del parziale con un sonoro 6-0 che allontana con decisione le ospiti e indirizza il set. Nella terza e ultima frazione Amadio si concede anche qualche cambio, lasciando rifiatare le titolarissime e concedendo spazio anche a Pandolfi, Venco e Badalamenti che rispondo presente alla chiamata ed è proprio la numero 15 classe 2004 ad affondare l’ultimo pallone dell’incontro. Tra le fila biancorosse ancora una volta il duo Leketor – Zanette sfonda quota 20 chiudendo con la bellezza di 30 punti esatti in due. Ad attendere le cocche ora ci sarà la Omag, già qualifica di diritto ai quarti di finale. Prima di pensare alla sfida di Coppa però la testa di Balboni e compagne dovrà essere solo per la sfida caldissima di sabato sera , ancora al PalaBorsani, contro la corazzata Brescia.

