Nuova differenziata porta a porta

Nosate: dal 6 febbraio varieranno le giornate di ritiro di alcune tipologie di rifiuti oltre che il numero verde da chiamare per il ritiro porta a porta degli ingombranti.

Nosate: dal 6 febbraio varieranno le giornate di ritiro di alcune tipologie di rifiuti oltre che il numero verde da chiamare per il ritiro porta a porta degli ingombranti. Oltre al consueto calendario che verrà prossimamente distribuito nelle case, martedì 17 gennaio in Comune si svolgeranno in due diversi orari, alle 18.30 e alle 21, momenti informativi con la cittadinanza a cura del Consorzio Navigli, proprio per meglio spiegare le novità.

