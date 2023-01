Sabato 21 gennaio alle 15.30 presso l’ex-Monastero di San Michele di Lonate Pozzolo, in collaborazione con l’Associazione BRUGHIERA APS, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica 'I colori dell'acqua' (impressionismo fotografico; foto di Pier Bottini, testi di Gianemilio Catelli e Luca Andrea Costantini).

