Futura in campo per la Coppa Italia

Non c’è sosta per la Futura Volley, che dopo la gara disputata in terra emiliana contro Montale, tornerà subito in campo, questa volta tra le mura amiche, per il match di Coppa Italia contro Volley Soverato. Gara importante per le cocche di Amadio che si giocheranno, con il vantaggio del fattore campo frutto della miglior posizione in classifica, la gara secca valida per gli ottavi di finale e decisiva per poter proseguire il cammino nel torneo verso la finalissima di Bologna. Al PalaBorsani, pronta a dare il massimo per rovinare la festa, sbarcherà la squadra calabrese di coach Luca Chiappini, attualmente sesta forza del girone B con 20 punti rimediati nelle 11 uscite stagionali, grazie a 7 vittorie e 4 sconfitte, e un quinto posto di Martignacco nel mirino. Le “cavallucce marine” si presenteranno all’appuntamento forti della vittoria convincente per 3-1 rimediata nell’ultima uscita ufficiale sul campo dell’Akademia Messia nel boxing day di Santo Stefano e fresche di energie fisiche e mentali avendo saltato il turno di domenica per riposo. La squadra biancorossa, inoltre, si è rivelata sempre ospite scomodo per tutti in campionato, conquistando ben 4 vittorie su 5 gare giocate lontano da casa risultando vera e propria mina vagante. Squadra ben organizzata e solida quella calabrese, che può fare i conti su un team di attacco di tutto di rispetto con l’americana Schwan (193 punti per lei) e la finlandese Korhonen, subito dietro a quota 192, innescate e ben gestite dalla palleggiatrice Emma Malinov. Cecchi e compagne sono pronte quindi a dare il tutto per tutto per provare a fermare la corsa bustocca ed esordire al meglio, in questa che sarà per loro la prima uscita ufficiale del nuovo anno. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne, fresche di vittoria senza intoppi contro Montale e da una striscia di tre vittorie consecutive sono pronte a sfruttare il loro fortino per staccare il pass valido per l’accesso ai quarti e rendere il più dolce possibile un Gennaio di fuoco. Fortino, quello casalingo, che vede le cocche ancora imbattute tra le mura amiche con 6 vittorie in altrettante gare disputate e tanta voglia di continuare questo trend per presentarsi così anche nel miglior modo possibile al big match di Sabato sera contro Brescia. Ad attendere la vincente dello scontro ci sarà la Omag San Giovanni in Marignano già di diritto al secondo turno. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle 20.30 di mercoledì 11 gennaio presso il PalaBorsani di Castellanza. Tagliandi acquistabili direttamente il loco alle casse del palazzetto, oppure online sulla piattaforma partner www.ticketmaster.it. Si ricorda inoltre a tutti i tifosi biancorossi che la gara è inclusa per tutti gli abbonati e sarà sufficiente mostrare la tessera per il ritiro del ticket omaggio, per tutti gli altri settori il prezzo è fissato ad € 5. Tifosi, dunque, siete chiamati a gran voce a riempire le tribune e spingere le cocche oltre l’ostacolo risultando veramente l’uomo in più in campo.

