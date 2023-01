L'iniziativa è destinata a essere un valore aggiunto per almeno due aspetti: aiutare gli studenti nello svolgimento dei loro compiti e favorire ulteriori occasioni di aggregazione tra loro. Nello spazio 'Pipol' di via 8 ottobre ad Arluno decollerà da martedì 24 gennaio lo 'Spazio compiti'.

L'iniziativa è destinata a essere un valore aggiunto per almeno due aspetti: aiutare gli studenti nello svolgimento dei loro compiti e favorire ulteriori occasioni di aggregazione tra loro. Nello spazio 'Pipol' di via 8 ottobre ad Arluno decollerà da martedì 24 gennaio lo 'Spazio compiti'. "Gli obiettivi - specifica il Comune - sono supportare le famiglie con un servizio extrascolastico dedicato, accompagnare gli studenti nell'organizzazione e gestione dei compiti scolastici, favorire negli alunni l'autonomia personale e organizzativa e avviare l'acquisizione del senso di responsabilità". Divisi in piccoli gruppi, gli studenti della scuola secondaria di primo grado a cui l'iniziativa è rivolta saranno assistiti da educatori. Per poter aderire all'iniziativa le famiglie dovranno presentare domanda inviando una email all'indirizzo di posta elettronica protocollo [at] comune [dot] arluno [dot] mi [dot] it. Lo spazio sarà aperto ai ragazzi martedì tra le 15.30 e le 17.30 e giovedì tra le 16.30 e le 18.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!