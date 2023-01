"Cosa vorreste in paese?"

Da una comunità energetica all'area cani, dall'aumento delle piste ciclabili all'apertura di un centro medico per visite di vario tipo. E molto altro ancora. I cittadini di Villa Cortese non hanno perso l'occasione per esprimere ciò di cui il loro paese avrebbe a loro avviso bisogno. L'opportunità è stata data loro da un invito espresso dal profilo social "Sei di Villa Cortese".

Da una comunità energetica all'area cani, dall'aumento delle piste ciclabili all'apertura di un centro medico per visite di vario tipo. E molto altro ancora. I cittadini di Villa Cortese non hanno perso l'occasione per esprimere ciò di cui il loro paese avrebbe a loro avviso bisogno. L'opportunità è stata data loro da un invito espresso dal profilo social "Sei di Villa Cortese". "Ci piacerebbe sapere - si legge nella richiesta - quali sono a vostro avviso i servizi e l'attività che davvero mancano alla nostra città, chissà se l'Amministrazione vorrà inserirli nell'agenda del prossimo anno". E tra le proposte spuntano anche l'apertura "Di due stradine nel parcheggione di via Giussano, una in entrata dalla via Canova così' da evitare il percorso di via Frontini", l'intervenire presso l'Amga perché i sacchi per l'indifferenziato siano tutti con materiale più solido", "Un altro servizio Bancomat", la riapertura della sede Asl che c'era una volta, una maggiore cura del cimitero. Richieste che intrecciano quindi diversi ambiti, dall'ambiente al sociale fino alla viabilità. Resta da vedere ora cosa ne penserà l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Barlocco

