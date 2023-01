La befana in moto

La MotoBefana è ormai una tradizione consolidata un po’ in tutta Italia e forse quella di Milano è la più famosa e frequentata, però da anni anche i Moto Club e i gruppi di appassionati della provincia hanno istituito dei piccoli/grandi eventi capaci di sostenere enti locali che possono così contare su un aiuto sostanzioso per le loro opere di utilità sociale.

La MotoBefana è ormai una tradizione consolidata un po’ in tutta Italia e forse quella di Milano è la più famosa e frequentata, però da anni anche i Moto Club e i gruppi di appassionati della provincia hanno istituito dei piccoli/grandi eventi capaci di sostenere enti locali che possono così contare su un aiuto sostanzioso per le loro opere di utilità sociale. Abbiamo provato a seguire due iniziative della nostra zona a partire dalla “Befana in Moto” organizzata dal Moto Club Abbiategrasso e giunta alla 23^ edizione. Molti i motociclisti intervenuti in Piazza per la partenza del colorato corteo che ha toccato i punti principali della citta per terminare preso la sede dell’Associazione ANFFAS Fondazione il Melograno. Ritrovo invece in Piazza Liberazione a Magenta per la “Moto Befana 2023” organizzato in collaborazione dai motoclub della zona: Magenta, Arluno, Ossona e Pogliano. Partenza appunto dalla piazza magentina per un corteo che dopo aver portato doni al reparto Pediatrico dell’Ospedale Fornaroli di Magenta per poi proseguire, attraversando i paesi aderenti, verso la Piazza Pozzobonelli di Arluno da dove poi sono stati dirottate le donazioni raccolte a favore delle Associazioni della zona. Eventi possibili grazie alla presenza attiva dei presidenti dei Moto Club (Matteo Cucchi – Abbiategrasso, Oreste Ticozzelli – Magenta, Enrico Simonetti – Arluno, per primi) ed ai soci, ai volontari e amici che supportano fattivamente queste iniziative.

Un modo simpatico per dare colore ad una festività che prende ancora una volta la connotazione di solidarietà e del voler fare del bene, valore tanto prezioso, spesso dimenticato, in questo periodo storico.

