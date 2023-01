'Aco Bocina' a Teatro

Il 15 gennaio 2023 alle ore 16, con "Lagrimas de Estrellas", primo spettacolo del nuovo anno, il Teatro della Memoria Aleardo Caliari ha il piacere e l'onore di ospitare Aco Bocina, il più acclamato mandolinista al mondo.

Aco Bocina, ideatore e interprete della Mediterranean Music, cogliendo la connessione profonda con la cultura di tutti quei popoli che si affacciano al grande mare, ci fa comprendere come la musica possa seguire il profilo del vento cercando di integrare i suoni dei Balcani con quelli dell'Andalusia, i misteri dell'Oriente con quelli della Grecia, tracciando un percorso che si snoda sulle rive del mediterraneo seguendo le antiche vie tracciate dai gitani.

Croato di nascita, italiano di adozione, ha fatto acclamatissimi concerti in tutto il mondo ed è conosciuto e riconosciuto come il più grande mandolinista esistente.

Virtuoso della chitarra e del mandolino, è in grado di instaurare un patto sacro con il proprio strumento che diviene così parte di se stesso. Aco attinge da tutte le corde dell'anima, dalle infinite emozioni che ha provato e che trasmette al suo pubblico che diviene così partecipe commosso ed entusiasta della sua passione.

