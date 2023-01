Nuovi dipendenti comunali

New entry nel personale comunale: Federica Garagiola, che opererà nell'ufficio finanziario, e Clarissa Palumbo, elemento aggiunto alla Polizia Locale.

Li ha sempre considerati come persone di famiglia. Non della sua, ma di una famiglia più grande, quella del comune di Casorezzo. E così il sindaco Pierluca Oldani, ogni volta che gli uffici del Municipio si arricchiscono di nuovo personale dipendente, dà loro il benvenuto urbi et orbi. Era accaduto di recente con l'ingresso nella Polizia Locale del nuovo agente Giuseppe Pio Elefante. Ed è accaduto anche in questi giorni con Federica Garagiola, che opererà nell'ufficio finanziario, e Clarissa Palumbo , elemento aggiunto alla Polizia Locale. "A loro - spiega Oldani - va soprattutto l'augurio di buon lavoro , con il loro entusiasmo e la collaborazione di tutta la collettività , sapranno certamente offrire un contributo proficuo al nostro paese".

