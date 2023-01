Una frana a Luino

"Regione Lombardia sta monitorando la situazione ed è in costante contatto con l'amministrazione comunale. Al sindaco abbiamo detto che siamo pronti a farci parte attiva".

"Regione Lombardia sta monitorando la situazione ed è in costante contatto con l'amministrazione comunale. Al sindaco abbiamo detto che siamo pronti a farci parte attiva mettendo a disposizione risorse economiche per realizzare eventuali opere strutturali, come avvenuto in precedenza. Così come a garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Valuteremo inoltre in che modo poter contribuire all'assistenza delle persone ad oggi sfollate". Lo comunica l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile in merito alla frana di Luino, in provincia di Varese.

L'assessorato alla Protezione civile sottolinea, inoltre, che "nessuna richiesta di attivazione della Protezione Civile al momento, né a livello regionale né a livello provinciale, è pervenuta in relazione alla caduta di massi".

A spiegare quanto successo, i Vigili del Fuoco: "Frana da un costone roccioso a Luino: alcuni massi bloccati dalle reti o caduti nel bacino di contenimento, altri hanno colpito la facciata di un condominio. Evacuate per precauzione 11 famiglie. Vigili del Fuoco in azione di monitoraggio con droni"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!