Chiesa deturpata e malconcia

Di Villa Cortese è uno dei gioiellini storici. Tempio di devozione cristiana, ma anche preziosa testimonianza artistica. Eppure, della chiesa di San Grato, qualcuno non sembra avere il benché minimo rispetto. Scritte sui muri dell'edificio e presenza di rifiuti intorno a esso ne sono spiacevole testimonianza. E così la situazione di degrado è stata denunciata via social con annessa richiesta di maggiore senso civico ai cittadini. "Oggi la chiesa è deturpata e malconcia - scrive una cittadina per segnalare l'incuria dell'edificio - gli intelligentoni sono invitati a scrivere, sporcare e scoppiare petardi a casa loro e a spaccare i pali a casa loro". La cittadina conclude quindi invocando rispetto per l'edificio. E conclude con tono ironico ma con un messaggio chiaro: "come muovete le manine nello sporcare - scrive - muovete le manine nel pulire". La chiesa di via San Grato è stata oggetto nel corso degli anni di diverse processioni e ciò dimostra il profondo affetto nel quale la cittadinanza villacortesina l'avvolge. Proprio per questo esige di essere custodita e salvaguardata in modo adeguato.

