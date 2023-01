Due calciatrici del Barcellona a Bareggio

Il campo sportivo in erba sintetica di Bareggio… ha parlato spagnolo. La struttura gestita dall'Acd Sedriano del presidente Francesco Cardamone e dedicata alla memoria dell'indimenticabile fuoriclasse dell'Inter Giacinto Facchetti, infatti, ha visto allenarsi i giorni scorsi due calciatrici della squadra femminile del Barcellona in vacanza in Italia per la fine dell'anno.

Il campo sportivo in erba sintetica di Bareggio… ha parlato spagnolo. La struttura gestita dall'Acd Sedriano del presidente Francesco Cardamone e dedicata alla memoria dell'indimenticabile fuoriclasse dell'Inter Giacinto Facchetti, infatti, ha visto allenarsi i giorni scorsi due calciatrici della squadra femminile del Barcellona in vacanza in Italia per la fine dell'anno. L'Amministrazione bareggese ha voluto portare i saluti alle due calciatrici catalane attraverso l'assessore Mimmo Bonomo. "Una bella soddisfazione per noi e per l'Acd Sedriano - ha commentato la prima cittadina Linda Colombo in una nota - la cui gestione ha rilanciato il nostro centro sportivo rendendolo un fiore all'occhiello per tutto il territorio".

