Incidente tra Arconate e Buscate

Incidente gravissimo lungo la SP34 tra Arconate e Buscate: intorno alle 14 per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate in viale 2 Giugno e nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro.

Per soccorrere l’uomo, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, l’automedica di Legnano e l’elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale di Arconate.

