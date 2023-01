Nuova raccolta differenziata

Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta a Vanzaghello. Si partirà dal 6 febbraio. Più nello specifico, saranno introdotte importanti novità.

Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta a Vanzaghello. Si partirà dal 6 febbraio. Più nello specifico, saranno introdotte importanti novità che riguarderanno nuove giornate di esposizione della carta e del rifiuto secco indifferenziato, quindi la suddivisione del territorio in zona A e B per permettere una migliore gestione del servizio e, infine, l'attivazione del servizio ingombranti, chiamando il numero verde 800850505. Ma per saperne di più, ecco che il prossimo 18 gennaio sono in programma alcuni incontri informativi (alle 16, alle 18.30 e alle 21 in sala consiliare).

