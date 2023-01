Sarà l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate a esibirsi venerdì 6 gennaio alle 16.30 sul palco del Teatro Tirinnanzi per il tradizionale Concerto dell’Epifania.

Sarà l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate a esibirsi venerdì 6 gennaio alle 16.30 sul palco del Teatro Tirinnanzi per il tradizionale Concerto dell’Epifania nell’ambito di “A Legnano puoi…”, il programma di iniziative natalizie organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con il DUC. L'orchestra è nata nel 1989 con il nome di Orchestra sinfonica varesina ed è diretta Marcello Pennuto. Marcello Pennuto è nato nel 1959. Ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del Maestro Enrico Rovelli di Gallarate e li ha poi proseguiti nel Civico Istituto Musicale "G. Puccini" di Gallarate, prima con il Maestro Adriano Bassi e in seguito con la professoressa Izabela Zielonka Crivelli. Presso il Conservatorio Verdi di Milano ha conseguito i Diplomi di Pianoforte, Direzione di Coro, Composizione e Polifonia vocale. Dalla fondazione molti musicisti hanno fatto parte dell’orchestra e molti di loro sono stranieri; fra questi rappresentanti di Ungheria, Russia, ex Jugoslavia, Polonia, Albania, Spagna, Romania, Olanda, Turchia, Francia, Lituania e Brasile. Anche il repertorio si è via via ampliato e spazia tra quello sinfonico, operistico e sacro. Numerosi anche i solisti invitati e i direttori ospiti e frequenti sono gli incontri a scopo didattico con le scuole. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven (direttore Daniele Pennuto e pianista Marcello Pennuto) e di arie da opere (Flauto magico, Nabucco, Forza del destino, Don Carlo, Giovanna d’Arco, Otello, Macbeth e Tannhauser) dirette da Marcello Pennuto e che vedrà impegnati come voci le soprano Olga Angelillo e Larisa Yudina e il baritono Giorgio Valerio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!