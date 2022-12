Pignatiello corre per le Regionali

Prima una raccolta firme online, poi un Comitato, ora l'ufficialità: il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello è in lista per il voto regionale tra le file del Partito Democratico.

Anche se siamo nel periodo festivo natalizio, in cui normalmente la gente si riposa e festeggia con i propri cari, la politica non si ferma, anzi... corre verso il voto del 12 e 13 febbraio che porterà al rinnovo del consiglio regionale. Prima una raccolta firme online, poi un Comitato, ora l'ufficialità: il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello è in lista per il voto regionale tra le file del Partito Democratico. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che lo vedevano sempre più accredidato, la conferma arriva direttamente da lui in un sentito post social: "Si, ci siamo riusciti, era un sogno o poco più , un po’ come la mia prima candidatura a Sindaco, allora ricordo che ci volle tanto coraggio un po’ come oggi, ci davano tutti per perdenti, me compreso, ci dicevamo ogni giorno “non succede… ma se succede” e poi la soddisfazione più bella, una grande vittoria che è stata anche cinque anni dopo con i voti quasi raddoppiati. Oggi siamo partiti dalla nascita di un comitato spontaneo che ringrazio perché per l’ennesima volta mi ha regalato quell’esserci dal basso che mi ha fatto innamorare della politica e che mi spinge ogni giorno a metterci tutto me stesso; e poi i dubbi, le perplessità, qualche malinteso e finalmente questa candidatura al Consiglio Regionale che è per me un importante traguardo. Si un traguardo perché sono il Sindaco di un Comune di 11.000 abitanti ed ho lavorato ogni giorno per il bene della mia comunità. Perché è la possibilità di dimostrare che il buon lavoro su di un territorio come il nostro possa arrivare a Milano, perché credo di poter dare il mio contributo. Sono davvero grato dell’opportunità che oggi mi viene offerta dal nostro Candidato Presidente Pierfrancesco Majorino, dalla Segretaria Metropolitana Silvia Roggiani, dal Segretario Regionale del PD Vinicio Peluffo. Vivo questa come una grande opportunità e come motivo di grande orgoglio . Farò di tutto per fare una bella figura e per evidenziare le sensibilità, i temi ed i valori del nostro territorio. Proverò a farlo con tutti voi come ho sempre fatto da Sindaco in questi anni e lo farò con i pochi mezzi che ho a disposizione ma anche con la voglia, la passione e l’impegno di chi la politica la fa perché ci crede fino in fondo. Ora al lavoro, gli uni a fianco agli altri non per Majorino o per Pignatiello ma INSIEME per il nostro territorio e per una Regione dove salute, trasporti, istruzione e sicurezza siano sempre al centro".

