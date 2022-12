Bando borse di studio

Anche quest’anno il Comune di Magnago ha stabilito di assegnare borse di studio e riconoscimenti agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute ed agli alunni frequentanti il primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.

Anche quest’anno il Comune di Magnago ha stabilito di assegnare borse di studio e riconoscimenti agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute ed agli alunni frequentanti il primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto. Per partecipare lo studente deve essere residente nel Comune di Magnago e frequentare, alla data della richiesta, una scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta oppure il primo anno di università o un corso post-diploma legalmente riconosciuto, oppure avere frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado statale o legalmente riconosciuta, od una scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta. Per l’anno scolastico cui il bando fa riferimento, occorre aver ottenuto il seguente risultato scolastico: per i ragazzi della classe terza scuola secondaria di primo grado: giudizio finale 10/10; per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado (cl. 1-2-3-4): la miglior media di votazione (non si considererà il voto di religione o materia alternativa) non inferiore a 8/10; per i ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado: il voto di maturità non inferiore a 90/100. Occorre inoltre essere iscritto per la prima volta alla classe in corso/primo anno di università. Non sono ammessi coloro che, per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento, godano di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarati in carta libera ed allegati alla domanda. Le domande compilate dovranno essere esclusivamente inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Magnago entro le 13 del 28 febbraio (farà fede timbro postale e/o data ed ora ricezione e-mail al protocollo). Le candidature potranno pervenire tramite raccomandata postale, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo mail all’indirizzo info [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it oppure via pec all’indirizzo: info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it. Eventuali informazioni possono essere richieste telefonicamente allo 0331/658305 int. 4 (Comune di Magnago – Ufficio Pubblica Istruzione).

