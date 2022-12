Natale con l'Arca Sporting Club di Castano

La società sportiva Arca Sporting Club di Castano Primo, dal 2019 si dedica alla ginnastica artistica con i corsi pensati e strutturati per tutte le età.

La società sportiva Arca Sporting Club di Castano Primo, dal 2019 si dedica alla ginnastica artistica con i corsi pensati e strutturati per tutte le età. Sono infatti circa 190 le atlete che stanno coltivando la passione per lo sport e la ginnastica proprio nella società castanese. Durante l’anno, oltre ai corsi, sono tanti i diversi eventi organizzati per coinvolgere le atlete. Dopo il camp estivo è stata organizzata una giornata di stage con la campionessa Elisabetta Preziosa, che ha guidato le ginnaste, dalle più piccole alle grandi, in un allenamento molto speciale. Il 18 dicembre si è poi svolto il torneo ‘Sacchi’ a Novara, dove diverse atlete hanno gareggiato ottenendo importanti risultati. Infine, l’anno si è concluso con il saggio di Natale, organizzato in più turni per permettere a tutte di scendere in pista circondate dalla propria famiglia. Una società l’Arca Sporting Club che in pochi anni è cresciuta molto coinvolgendo sempre più ginnaste appassionate.

