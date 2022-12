Contributi alle associazioni

Il loro buon cuore e la loro operosità fanno già molto. Per andare avanti nelle loro attività, però, le associazioni necessitano anche di un supporto economico.

Il loro buon cuore e la loro operosità fanno già molto. Per andare avanti nelle loro attività, però, le associazioni necessitano anche di un supporto economico. Ne è consapevole il Comune di Vanzaghello che ha deciso di sostenerle stanziando un contributo complessivo di 5600 euro. L'erogazione dei contributi ha tenuto conto del fatto che alcuni sodalizi "hanno proposto per il 2023 - si legge nella delibera di adozione - la realizzazione di progetti e finalità di tipo culturale da rivolgere alla cittadinanza, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e disabili". La parte più consistente del contributo ha preso la strada del Complesso Bandistico che riceverà duemila euro. Mille sono, invece, quelli convogliati verso la Caritas per l'ampio ventaglio delle sue opere assistenziali a sostegno dei nuclei o delle persone più indigenti. Novecento andranno alla Polisportiva Aurora, 500 ciascuno a 'Volare Insieme' e Centro anziani, 300 a testa al gruppo Atletica Leggera e all'Anpi e 100 alla Forsvar.

