Il progetto '118 Bimbi' della Croce Azzurra di Buscate ha fatto tappa l'altro giorno alla scuola dell'Infanzia statale di Castano. Piccoli soccorritori... crescono.

Prima un cartone animato per far vedere alcune caratteristiche e indicazioni fondamentali sui soccorritori e sul soccorso, poi alla scoperta dell’ambulanza e delle varie attrezzature a disposizione durante gli interventi. Piccoli soccoritori... crescono: già, perché l'altro giorno il progetto '118 Bimbi', grazie alla Croce Azzurra di Buscate, ha fatto tappa anche alla scuola dell’Infanzia statale di via Giolitti a Castano. Un momento certamente importante e ulteriore occasione di crescita per tutti i piccoli alunni.

