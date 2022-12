L'arte di Antonio Spirito in Comune

Ne aveva già donato uno alla Parrocchia di Santa Maria Assunta durante il periodo di Pasqua. Adesso l'artista canegratese Antonio Spirito ha deciso di regalare un suo quadro anche al Comune.

Ne aveva già donato uno alla Parrocchia di Santa Maria Assunta durante il periodo di Pasqua. Adesso l'artista canegratese Antonio Spirito ha deciso di regalare un suo quadro anche al Comune. Un regalo natalizio, ma forse anche qualcosa di più, un attestato di stima verso le istituzioni canegratesi che il sindaco Matteo Modica ha molto apprezzato. Tanto da avere deciso di appenderlo alla parete del suo ufficio. "Lo terrò con me per quattro anni e mezzo - spiega il primo cittadino del municipio di via Manzoni - ringrazio davvero di cuore Antonio Spirito per avere donato al nostro comune una delle sue opere di grande valore artistico che va ad aggiungersi a quella donata la scorsa Pasqua alla parrocchia".

