Scuola secondaria: guasto risolto

Questa ultima settimana pre-natalizia ha visto un grosso problema idraulico alla scuola secondaria di primo grado.

Non è decisamente un buon momento per le strutture delle scuole cuggionesi. La scorsa settimana, su più plessi, si erano registrati gravi problemi di riscaldamento, con annessi disagi e disservizi per gli studenti. Questa ultima settimana pre-natalizia, invece, ha visto un grosso problema idraulico alla scuola secondaria di primo grado.

Da lunedi pomeriggi, infatti, vi è stata inizialmente una riduzione d'acqua, fino al blocco completo di martedì: "Appena ci hanno comunicato il problema siamo intervenuti avvisando le autorità competenti - ci spiega l'assessore Serena Longoni - purtroppo non è stato semplice individuare il problema da parte degli operai di CAP Holding e EuroPa, ma fortunatamente sono riusciti a risalire al guasto".

Si sarebbe trattata di una saracinesca tra sistema pubblico e quello scolastico, che bloccava l'acqua in entrata creando disagi: "Ieri purtroppo si è dovuto mandare gli studenti alla scuola primaria per andare in bagno - commenta l'assessore Longoni - ci spiace molto per il disagio. Oggi nel dubbio abbiamo preferito far avere piatti e posate monouso per la mensa perchè si potranno 'ripulire' bene i tubi solo durante la pausa invernale. Non era un problema prevedibile ma ringrazio tutti quelli che si sono mossi prontamente per intervenire".

