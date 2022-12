Aspettando l'arrivo di Babbo Natale

La magia e le atmosfere di Natale pronte a conquistare Sesto Calende alla vigilia. Fin dalle prime ore della mattina, infatti, una serie di eventi per tutti.

La magia e le atmosfere di Natale pronte a conquistare Sesto Calende alla vigilia. Fin dalle prime ore della mattina, infatti, la centrale piazza De Cristoforis si animerà con tende di bianco e rosso Natale del Mercatino 'Un Fiume tra Arti e Sapori' portandoci sino all'attesa dell'arrivo di Babbo Natale. Con il calare delle luci i volontari delle diverse associazioni si prodigheranno per far sì che nessuno rimanga scontento e per creare l'ideale cornice al tradizionale scambio di auguri, con la cioccolata calda per i più piccoli preparata con maestria dallo Sci Club, il fumante vin brulè della sezione sestese del Cai e il panettone e pandoro tagliato dai 'ragazzi' del coordinamento del volontariato. La Pro Sesto Calende, a cui è affidata la 'cabina di regia', ha preparato una maestosa poltrona rossa dove Babbo Natale potrà accomodarsi per intrattenersi con i propri piccoli fans distribuendo caramelle e dolci. Ad allietare tutti anche i canti natalizi della tradizione anglosassone ci saranno anche i The Dickens' Christmas Carolers. Un grazie anche agli Amici del CSCK – ASD Circolo Sestese Canoa Kayak, il locale Gruppo Commercianti e Artigiani e quelli del Palio Sestese su cui la magia dello sbarco di Babbo Natale dal fiume può sempre fare affidamento.

