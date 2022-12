Nuovo agente di Polizia locale

Un nuovo agente per una maggiore sicurezza. Il Comune di Casorezzo, e segnatamente il suo comando di Polizia Locale, hanno accolto nel loro organico Giuseppe Pio Elefante.

Un nuovo agente per una maggiore sicurezza. Il Comune di Casorezzo, e segnatamente il suo comando di Polizia Locale, hanno accolto nel loro organico Giuseppe Pio Elefante. "A lui - ha dichiarato il primo cittadino Pierluca Oldani - vanno il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte dell'amministrazione comunale, la comunità di Casorezzo saprà certamente dimostrare il necessario senso civico per facilitare il suo lavoro e siamo certi che sarà una collaborazione prolifica". Insomma, alla sicurezza di una comunità ogni membro della collettività, per la propria parte, è chiamato a dare il suo contributo. In una sinergia efficace tra istituzioni e cittadini.

