Scuole: riqualificazione dei serramenti

Sul piatto vi è una somma di 250 mila euro. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo punta con decisione a dare un valore aggiunto alla resa energetica dei suoi edifici scolastici. E lo fa programmando un intervento di riqualificazione dei serramenti sulle scuola "San Luigi Gonzaga" e "Ferrazzi Cova". La giunta del sindaco Susanna Biondi, come si evince dalla delibera approvata allo scopo, ha infatti scorto "La necessità di effettuare un intervento per gli edifici di uso pubblico di proprietà comunale di più datata realizzazione, al fine di ottenere complessivamente un miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso un insieme sistematico e strutturato di interventi conseguenti a un'attenta diagnosi delle condizioni attuali". Per poter raggiungere lo scopo, il comune ha bussato alla porta sia del Governo centrale sia della Regione con la finalità di portare a casa finanziamenti preziosi. Oltre all'aspetto di salubrità ambientale ve ne è naturalmente uno economico. La scelta dei due plessi su cui agire, infatti, nasce, si legge sempre nella delibera, "Dalla particolare condizione di crisi energetica che con l'aumento incontrollato dei prezzi pone come urgente l'opportunità di intervenire in modo efficace sulla riduzione dei consumi in materia energetica".

