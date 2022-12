Aspettando il Natale con i dolci della tradizione

Nel fine settimana nei farmers’ market di Campagna Amica in Lombardia protagonisti saranno i dolci della tradizione tra solidarietà, mostre e show cooking.

I dolci della tradizione natalizia lombarda protagonisti nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia nell’ultimo fine settimana prima del Santo Natale. Lo annuncia la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che la preparazione fai da te delle specialità tradizionali delle feste, anche con il coinvolgimento dei bambini, è un’attività tornata ad essere gratificante per le famiglie italiane.

Diversi gli appuntamenti con gli agricoltori Coldiretti sul territorio. Domani, sabato 17 dicembre, al mercato Campagna Amica di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, sarà allestita un’esposizione dei dolci tradizionali di tutte le province lombarde. Durante la mattinata, inoltre, i bambini avranno la possibilità di partecipare ai laboratori creativi organizzati da Coldiretti Donne Impresa. Fino alle ore 14, il mercato ospita poi un gruppo di artigiani milanesi con i loro prodotti fatti a mano e cento per cento Made in Italy. Infine, spazio anche alla sostenibilità con il “Circular tour”, promosso da Coldiretti ed Eni, un progetto dedicato ai bambini in età scolare per conoscere e capire l’importanza dell’economia circolare.

Sempre sabato 17 dicembre, a Sondrio l’appuntamento con i dolci della tradizione natalizia diventa occasione solidale: al mercato di Campagna Amica in piazzale Bertacchi, infatti, saranno in vendita panettoni artigianali e fiori il cui ricavato andrà a favore della “Piccola opera di Traona”. Iniziative anche al farmers’ market di Mariano Comense (CO) con i dolci natalizi e la possibilità di acquistare regali enogastronomici da mettere sotto l’albero o da portare in tavola.

Gli appuntamenti nei mercati di Campagna Amica proseguono poi nella giornata di domenica 18 dicembre: a Bergamo dalle ore 9 alle ore 19, oltre 30 produttori agricoli provenienti dalle province di Bergamo e Brescia animeranno Piazza Mascheroni e Largo Colle Aperto in città alta dove si svolgeranno anche show cooking dedicati ai dolci di Natale. Spazio alla solidarietà con la possibilità di partecipare alla spesa sospesa per i più bisognosi. Dolci tradizionali protagonisti al mercato straordinario di Oggiono (Lecco) e al farmers’ market di Sospiro (CR) dove ci saranno assaggi gratuiti per

