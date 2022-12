Un grande gioco dell’oca tra i commercianti di Inveruno, che vi porterà a spasso per le vie del paese.

State cercando l’idea giusta per fare un regalo di Natale particolare? L’associazione di commercianti ‘Inveruno in vetrina’ ha creato ‘Quattro passi a Invrügn’, l’originale gioco dell’oca di Inveruno, che vi porterà a spasso per le vie del paese. Un grande classico dei giochi da tavolo, un evergreen che ancora oggi coinvolge nel gioco grandi e piccini in una versione tutta speciale. “Abbiamo studiato e ideato il gioco per andare a ‘spasso’ tra i commercianti - ci spiega Lorenzo Garavaglia - Un giro per il paese tra negozi e attività del nostro paese. Tra le curiosità si possono scoprire alcune particolarità, magari poco conosciute, di tutti noi”. Lo si può acquistare presso La Libreria Controvento, Cartoedicola Inveruno e la Bottega Creativa al costo di 19,90 euro. Edizione limitata, bisogna affrettarsi per non rischiare di restare senza!

