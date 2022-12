Achille Lauro a Magenta

Il Teatro Lirico ha ospitato mercoledì pomeriggio l’artista Achille Lauro che ha incontrato 300 studenti del Liceo S. Quasimodo in una bella chiacchierata su futuro, sogni, aspirazioni e formazione.

Il Teatro Lirico ha ospitato mercoledì pomeriggio l’artista Achille Lauro che ha incontrato 300 studenti del Liceo S. Quasimodo in una bella chiacchierata su futuro, sogni, aspirazioni e formazione. Il liceo cittadino è stato selezionato insieme ad altri istituti italiani per il lancio del progetto ‘Che sarà - Achille Lauro nelle scuole’ promosso da H- Farm, iniziativa che premierà con borse di studio, masterclass e strumenti tecnologici, i giovani che proveranno a scrivere la loro ‘Lettera al futuro’, esprimendo il loro punto di vista e aprendo loro stessi attraverso parole, video e altre forme di espressione. “Sono fiero che il liceo Quasimodo sia stato selezionato per questo momento così interessante e ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile, a partire dal team di Achille Lauro alla preside Barbaglia, ai professori e agli studenti oltre al collega di Giunta Giampiero Chiodini, Assessore all’Educazione, che ha fortemente voluto e sostenuto la realizzazione di questa iniziativa proprio a Magenta, Città della Musica, e proprio nel nostro storico teatro. E ringrazio anche Achille Lauro che ha dato vita a un dialogo franco e profondo con gli studenti partendo dalla sua vita e dalla sua esperienza per raccontare ai giovani quanto sia importante credere in se stessi, coltivare le proprie passioni, misurarsi con le proprie paure e fallimenti per diventare le donne e gli uomini del futuro, un futuro che oggi più che mai ci pare incerto. Un bel modo di aprirsi ai giovani da parte di un giovane, prima che artista, stimolandoli a mettersi in gioco, a metterci l’anima per ciò verso cui si nutre passione”. Questo il commento del Sindaco Luca Del Gobbo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!