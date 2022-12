Orientamento all'avvio di un'impresa

Si tratta di un incontro di gruppo in cui un esperto darà indicazioni su aspetti burocratici, amministrativi, scelta della forma giuridica, stesura del business plan e finanziamenti pubblici.

Arriva l'incontro "Orientamento all’avvio di impresa", un webinar gratuito promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper lunedì 19/12/2022, ore 14:30 - 17:30.

Si tratta di un incontro di gruppo in cui un esperto darà indicazioni su aspetti burocratici, amministrativi, scelta della forma giuridica, stesura del business plan e finanziamenti pubblici, connessi all’avvio di un'attività economica tradizionale (non innovativa, per la quale si rinvia alla sezione di assistenza specialistica dedicata). Informazioni e iscrizioni al link.

Il programma si sofferma sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo; vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di forma giuridica al fine di orientare i partecipanti nella scelta della forma più adatta all’attività che si intende avviare; indicazioni utili per la redazione del proprio piano d’impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere “sana” e competitiva; informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello regionale e nazionale per avviare nuove attività in proprio e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici.

Destinatari sono gli aspiranti imprenditori/lavoratori autonomi intenzionati ad avviare nuove attività economiche sui territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e rispettive province.

