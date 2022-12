Sostegno alle attività commerciali

Elemento di orgoglio storico, ma anche di vitalità economica. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, ha elevata consapevolezza di che cosa significhino le attività commerciali per il territorio che amministra.

Elemento di orgoglio storico, ma anche di vitalità economica. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, ha elevata consapevolezza di che cosa significhino le attività commerciali per il territorio che amministra. Per questo ha deciso di sostenerle in due modi, il primo attraverso il Comune, il secondo con il contributo dei cittadini. "Questi mesi sono molto complessi per tante attività commerciali - scrive il primo cittadino in una nota - l'aumento esponenziale dei costi per le utenze incide pesantemente sui bilanci delle nostre attività, arriva il periodo natalizio e l'invito per tutti è di acquistare regali, ma non solo, nelle piccole realtà locali". E, per rinforzare il concetto, pone una domanda stringente: "immaginate un qualsiasi comune senza queste attività? Io non riesco". Fin qui l'appello ai cittadini. Ma anche il Comune come istituzione si appresta a fare la sua parte. "Oltre al sito del distretto del commercio - prosegue Santagostino - che sarà on line a breve, abbiamo predisposto un bando per erogare contributi a favore delle attività commerciali che hanno avuto nell'ultimo anno maggiori costi dovuti all'aumento delle utenze". Il bando è stato messo direttamente sul sito del comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!