Musiche e suggestioni di Natale

Come da tradizione il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono propone il suo concerto di Natale presso la Basilica San Giorgio Martire. Appuntamento per sabato 17 dicembre alle ore 21.15!

Le musiche del periodo natalizio sono particolarmente... 'magiche'. Evocano suggestioni e ricordi lontani, trasportano in un momento di pace e serernià. Anche per questo motivo, per questo particolare periodo dell'anno, i concerti sono sempre molto apprezzati e senititi. Come da tradizione il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono propone il suo concerto di Natale presso la Basilica San Giorgio Martire. "Ad attendervi ci saranno i grandi classici natalizi ma anche numerose novità pronte a stupirvi - spiegano dal gruppo - Quest’anno il Corpo Musicale, diretto dal Direttore Mauro Berra, non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà la Musica Società Operaia di Grignasco diretto dal Maestro Martino Crespi. Vi aspettiamo il 17 dicembre 2022 alle ore 21.15 presso la Basilica San Giorgio Martire".

